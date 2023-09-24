انت الان تتابع خبر واتسآب يطرح ميزة جديدة لمنافسة تيليغرام وديسكورد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد أن أصبحت هذه القنوات تحظى بشعبية كبيرة على تطبيقات مثل تيليغرام وديسكورد، قررت شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لتطبيق واتسآب إضافة هذه الخاصية للتطبيق، وأعلنت أنها ستوفر هذه الخاصية لمستخدمي التطبيق على مستوى العالم.وكما هو الحال في التطبيقات المنافسة، فإن مستخدمي واتسآب سيمكنهم الاشترك في قناة عامة لاستقبال النصوص والصور والفيديوهات وغير ذلك من المشاركات من المستخدمين الآخرين.

ويمكن لسكان الحي الواحد، أو إدارة المدرسة، أو عشاق النجوم والمشاهير، أو أي مجموعة لديها اهتمام مشترك استخدام قناة على واتسآب للتواصل وتبادل المعلومات والمشاركات.

ورغم ذلك فإن قنوات واتسآب تقدم نهجا أكثر أحادية حيث يتم السماح لمديري كل قناة فقط ببث المعلومات والمحتوى، في حين يرد باقي المشتركين بالرموز التعبيرية أو المشاركة في استطلاعات الرأي.

ولتجنب التشويش على المحادثات والاتصالات الشخصية للمستخدم على تطبيق واتسآب، فإنه سيتم عرض محتوى القنوات المشترك فيها من خلال علامة تبويب منفصلة بحسب شركة ميتا.

ويمكن للمستخدم البحث عن القنوات وعرض المشاركات الموجودة عليه قبل الاشتراك فيها. ووجود علامة خضراء بجوار اسم القناة يعني أن تطبيق واتسآب تحققت من أنه موثوق بها، وهو خاصية مفيدة لقنوات الشركات ومؤسسات الأعمال.

يذكر أن واتسآب أعلنت عن هذه الخاصية في يونيو الماضي. وتخفي القناة هوية المشتركين فيها بحيث لن يعرف المستخدمون من ينضم إليها. وهذه الخاصية ليست متاحة لكافة المستخدمين حاليا وإنما سيتم توفيرها تدريجيا لمستخدمي واتسآب.

