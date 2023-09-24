انت الان تتابع خبر حادثا إطلاق نار يخلفان عدة وفيات وإصابات في أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشرطة في بيان لها إنها تحقق في حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة أربعة قاصرين وشخص بالغ في مدينة تشيسابيك بولاية فيرجينيا.

وذكر البيان أنه بعد الساعة الخامسة مساء بقليل، تلقى الضباط بلاغا هاتفيا بشأن إطلاق نار في حي سكني.



وحسب البيان، فقد نقل المصابون الخمسة إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، ولا يوجد حتى الآن أي مشتبه بتورطه في الحادث.

وفي وقت سابق، قتل ثلاثة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وفقا للشرطة المحلية.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بالقرب من مركز تجاري، موضحة أن التحقيق الأولي أظهر أن إطلاق النار كان مستهدفا حيث اقترب رجل من شخصين وبدأ إطلاق النار عليهما، ورد أحدهما بإطلاق النار، ونتج عن ذلك مقتل جميع الأشخاص الثلاثة.

وأضافت الشرطة أن الدافع وراء الحادث لا يزال غير معروف.

