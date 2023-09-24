انت الان تتابع خبر الرافدين يصدر تنويهاً بشأن منح الدولار للمسافرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تناقلت عدد من وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بإيقاف منح المسافرين الدولار في فروع مصرف الرافدين المخصصة لذلك، وبهذا الصدد ينفي المصرف صحة تلك الاخبار وهو ملتزم بتعليمات البنك المركزي العراقي المتعلقة بتحديد حصة الدولار اسبوعيا وتعزيز الرصيد المالي للمصرف بالعملة ومن ثم يتم توزيعها وفق الجداول المعلنة للفروع المشمولة بعملية منح الدولار".



وتابع، "ونتيجة للاقبال والزخم الحاصل في استلام الدولار يتم نفاد حصة المصرف ويقوم الاخير بمفاتحة البنك المركزي لتغذيته بالدولار وبحسب السياقات القانونية المعمول بها ".

