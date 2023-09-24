شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جورجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، منطقة القوقاز الجبلية الواقعة بين جورجيا وروسيا.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع على بعد 30 كيلومترا شمال شرقي العاصمة تبليسي، وعلى عمق 9 كيلومترات.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

الزلازل في جورجيا

رغم من أن الزلازل في جورجيا نادرة نسبيًا، إلا أن الهزات الأرضية المتفرقة تتركز في مقاطعات شمال غرب جورجيا، ومقاطعات كارولينا الجنوبية الحدودية، ومقاطعات وسط وغرب جورجيا الوسطى، وهي الأكثر عرضة للخطر جراء تلك الهزات.