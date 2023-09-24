مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المسجد الأقصى

الخليج 365 - متابعات

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي واصلت فرض إجراءاتها المشددة على أبواب الأقصى ومحيطه، وعرقلة وصول المصلين والزوار إلى باحاته.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا جولات استفزازية في باحاته، وسط دعوات من قبل المستوطنين لتكثيف اقتحامات الأقصى اليوم وغد.