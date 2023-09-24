شكرا لقرائتكم خبر عن رومانو يفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل تين هاج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو المتخصص في سوق الإنتقالات أن المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لن يغادر الفريق خلال الفترة القادمة.

وشدد رومانو أن الأمور هادئة داخل إدارة اليونايتد وأن تين هاج سيستمر في منصبه بشكل طبيعي مع الشياطين الحمر، علي الرغم من سوء نتائج الفريق هذا الموسم.

هذا ويحل اليونايتد في المركز الثامن بعد مرور 6 جوالات علي بداية الدوري الإنجليزي، حيث لم يتمكن الفريق الأحمر سوي من الفوز في 3 مواجهات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات آخري.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت خلاله بعض المصادر المقربة من هاج، أن المدرب الهولندي يرغب في الإستمرار داخل الفريق في الفترة المقبلة.

سبب تمسك اليونايتد بهاج

ويري مسئولي اليونايتد أن هاج قادرا علي تعديل مسار الفريق هذا الموسم، لا سيما أن بداية الفريق الموسم الماضي كانت مشابهة لتلك البداية، قبل أن يتمكن أن يقود الفريق إلى المربع الذهبي.