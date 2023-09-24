مقتل شرطي واصابة آخر في هجوم مسلّح على دورية بالقرب من الحدود مع صربيا

قُتل شرطي وجُرح آخر في شمال كوسوفو، في هجوم مسلّح على دورية بالقرب من الحدود مع صربيا.
واشارت الشرطة في بيان، جاء في الى أنه "بمجرّد وصولها بالقرب من موقع تمّ الإبلاغ عن إغلاق الطريق فيه، تعرّضت وحدة الشرطة لهجوم من مواقع مختلفة بالأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القنابل اليدوية".
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