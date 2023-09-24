أمن الدولة: توقيف المتهم الرئيسي بجريمة قتل رقيب بحرس بيروت إثر إشكال في طريق الجديدة

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​، في بيان، أنّ "في سياق متّصل بكشف وتتبّع خيوط جريمة القتل الّتي وقعت بتاريخ 1/9/2023 في محلّة ​طريق الجديدة​، والّتي راح ضحيّتها الرّقيب أوّل في حرس ​بلدية بيروت​ زياد المصري، واستكمالًا لعمليّة توقيف المتورّطين كافّة، وبنتيجة عمليّة الرّصد والمتابعة الحثيثة، وبناءً لاشارة القضاء المختص، تمكّنت دوريّة من شعبة الخدمة والمعلومات في أمن الدّولة، من تحديد مكان وجود المتّهم الرّئيسي في الجريمة "ع. ا"، وتمّ توقيفه؛ والتّحقيق جار معه تحت إشراف القضاء المختص".

يُذكر أنّ 21 أيلول الحالي، أشارت المديريّة إلى أنّ "بعد تعرّض شابّين للطّعن بالسّكاكين جرّاء إشكالٍ جرى في الطريق الجديدة في بيروت، أدّى الى وفاة المدعوّ زياد المصري وإدخال شقيقه مهنّد المصري إلى مستشفى "المقاصد" بحالة حرجة، تمّ توقيف المدعو (ح. ح) وإحضاره للتّحقيق معه، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين".