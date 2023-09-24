شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يشهد مهرجان الفول السوداني بولاية جورجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- (رويترز)

أعلن مركز كارتر على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وزوجته روزالين كارتر قاما بنزهة، لمشاهدة مهرجان في ولاية جورجيا.

وانطلقت سيارة تقل كارتر (98 عاماً) وزوجته عبر بلدة بلينز، مسقط رأس الرئيس الأسبق، السبت لحضور مهرجان الفول السوداني السنوي.

وتعد الفترة التي عاشها كارتر حتى الآن بعد ترك الرئاسة في عام 1981، أطول من أي فترة عاشها رئيس سابق بعد مغادرة البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة.

وينتمي كارتر للحزب الديمقراطي، وكان قد تولى رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة.

وفي السنوات الأخيرة، عانى كارتر عدة مشاكل صحية منها سرطان الجلد الذي انتشر في كبده ودماغه، لكن استجابته كانت جيدة للعلاج الذي تلقاه.

وأعلن مركز كارتر في فبراير/ شباط أن الرئيس الأسبق سيتلقى خدمة رعاية المسنين، و«سيقضي الوقت المتبقي (من عمره) في المنزل مع عائلته»، بدلاً من الخضوع لتدخل طبي إضافي.