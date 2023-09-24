شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تدين إقامة الصين «حاجزاً عائماً» بمنطقة محل نزاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا- (رويترز)

اتهمت الفلبين الأحد، قوات خفر السواحل الصينية بتركيب «حاجز عائم» في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وقالت إنه يمنع مواطنيها من دخول المنطقة وممارسة أنشطة الصيد.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني جاي تاريلا، على منصة إكس: «يدين خفر السواحل الفلبيني ومكتب مصايد الأسماك والموارد المائية بشدة قيام خفر السواحل الصيني بتركيب حاجز عائم في جزء من منطقة سكاربورو شول، مما يمنع قوارب الصيد الفلبينية من دخول المنطقة ويحرمها من أنشطة الصيد والمعيشة».