شكرا لقرائتكم قوات إسرائيلية تقتحم جامعة بيرزيت.. وتعتقل 7 طلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حرم جامعة بيرزيت، شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، واعتقل عددًا من طلابها عقب دهم وتفتيش مجلس اتحاد الطلبة داخل الحرم الجامعي. وفق ما أفاد مراسل العربية.

إلى هذا أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل كلًا من: رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد ماجد حسن، سكرتير لجنة التخصصات عبد الله نجم، سكرتير اللجنة الرياضية أحمد عويضات، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيى فرح.

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المعتقلون

كما طالت الاعتقالات الإسرائيلية منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت الطالب عمرو خليل، والطالبين حسن علوان وعبد الله أبو قياص، إلى جانب العضو السابق في مجلس اتحاد الطلبة محمود نخلة.

اقتحام جامعة بيرزيت

من جهته، قال القيادي ماجد حسن إن اعتقال الاحتلال لطلاب الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت من داخل حرم الجامعة صباح اليوم الأحد، "محاولة لتغييبهم في سجونه الظالمة ولمنعهم من خدمة الطلبة".

تدمير مقر مجلس الطلبة

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت محتويات مقر مجلس الطلبة بشكل كامل، وعاثت فيه خرابا عقب دهمه.

ودانت جامعة بيرزيت اقتحام قوات الاحتلال لحرمها فجر اليوم، وقالت إن ذلك يعد انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية.