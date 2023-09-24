انت الان تتابع خبر الدفاع تصدر الأوامر الإدارية بإعادة تعيين المفسوخة عقودهم من هذه الفئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وتوصيات وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، وبمتابعة الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل الحيدري ومدير عام الافراد بان فـائق القبطان، أصدرت المديرية العامة للأفراد الأوامر الإدارية بإعادة تعيين المفسوخة عقودهم والبالغ عددهم (۱۰۱۷) بعد موافقة مجلس الخدمة الاتحادي على الأسماء المرسلة اليهم".من جهتها، ثمنت مدير عام الافراد، "الدور الكبير والمهم للمراجع في سبيل إعادة جميع المشمولين بالعودة وإتاحة الفرصة لهم لإكمال خدمتهم لهذا البلد العظيم".

وأشادت ايضاً، بـ"الجهود الحثيثة التي بذلها العاملين في المديرية العامة للافراد وتواصلهم بالعمل وتفانيهم من أجل إكمال جميع متطلبات العودة لما لها من أثر كبير على خدمة الشعب والعلم".

يذكر أن "المديرية العامة للأفراد عملت على تسكين المفسوخة عقودهم من الموظفين المدنيين بالملاكات التي تتلائم مع عناوينهم الوظيفية وحسب التوصيف الوظيفي والاختصاص للإستفادة من خبراتهم وامكانياتهم في رفد الصرح العسكري الرصين".

