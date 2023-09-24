مناقشة ثنائية لتجريم الإساءة إلى القرآن

وخلال اللقاء، اطلع الوزير الدنماركي الأمين العام على الخطوات التي اتخذتها حكومة بلاده باقتراح تشريع لتجريم الإساءة إلى الكتب المقدسة.
من جهته، جدد الأمين العام موقف المنظمة من مسألة تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف مثلما تضمنه قرار مجلس وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة، ودعوة المنظمة للدول المعنية باتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار تلك الجريمة، مشيدًا بالخطوة التي اتخذتها الدنمارك في سبيل ذلك.
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