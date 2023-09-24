مستوطنون يقتحمون الأقصى

وسط دعوات من قبل المستوطنين لتكثيف اقتحامات الأقصى، اليوم وغدا، اقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي واصلت فرض إجراءاتها المشددة على أبواب الأقصى ومحيطه، وعرقلة وصول المصلين والزوار إلى باحاته.
وأفادت مصادر فلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا جولات استفزازية في باحاته.
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