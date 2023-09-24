الدفاع الالمانية تخطط لتوريد 50 زورقا مسيرا إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف بقيمة 400 مليون يورو، لافتة الى انها "تخطط برلين لتوريد 50 زورقا مسيرا إلى أوكرانيا".
وأشارت الوزارة إلى أن "حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لنظام كييف، قد تشمل كذلك مدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات من طراز Gepard، وصواريخ IRIS-T متوسطة المدى، و30 ألف قذيفة من عيار 155 مم، و480 لغما مضادا للدبابات من طراز AT2، وكذلك 200 مركبة مدرعة من طراز MRAP، وبعض المعدات الأخرى".
يشار الى ان في ايلول، قامت برلين بتسليم سلطات كييف 20 مركبة مشاة قتالية من طراز Marder، ومركبتين مدرعتين لإزالة الألغام من طراز Wisent 1، و20 طائرة استطلاع بدون طيار من طراز RQ-35 Heidrun، و3 آلاف قذيفة مدفعية عيار 155 مم.
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