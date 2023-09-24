"حماس": كل محاولات وأد المقاومة ستفشل والأقصى سيبقى دافعا لاستهداف قوات الاحتلال

أكّدت "حركة المقاومة الإسلاميّة- ​حماس​"، أنّ "كلّ محاولات وأد المقاومة ستتحطّم وتفشل، وسيخرج المقاومون لهذا المحتل في كلّ وقت ومن كلّ مكان، وسيبقى ​المسجد الأقصى​ وما يتعرّض له من جرائم وانتهاكات واقتحامات صهيونيّة، دافعًا لثوارنا وأبطالنا لمزيد من العمل المقاوم واستهداف قوّات الاحتلال وميليشيات مستوطنيه، من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون".

وتوجّهت في بيان، بالتّحيّة إلى "أبطال ​كتائب القسام​، والمجاهدين من ​فصائل المقاومة​ كافّة، الّذين تصدّوا للاقتحام الهمجي لمخيم نور شمس شرق ​طولكرم​ فجر اليوم، واشتبكوا بالرّصاص والعبوات، وأوقعوا إصابات محقّقة في صفوف قوّات العدو، الّذي خرج من المخيّم صباحًا يجرّ أذيال الخيبة، لتبقى المقاومة سيّدة الميدان، ويبقى شعبنا مرفوع الهامة؛ وتبقى الضفّة خزان ثورة لا ينضب".