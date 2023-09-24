"التيار": باسيل لم يطلب أي موعد من جعجع وإذا تم هكذا طلب فسيُعلن عنه

لفت "​التيار الوطني الحر​، إلى أنّ "الوزيرة السّابقة ​مي شدياق​ ادّعت عبر قناة "الجديد"، أنّ رئيس "التّيّار" النّائب ​جبران باسيل​ طلب موعدًا من رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، والأخير لم يعطِ الموعد لعدم فائدة هكذا حوارات".

ونفى "التّيّار" في بيان، هذا الخبر، مؤكّدًا أنّ "باسيل لم يطلب أيّ موعد من جعجع، وإذا تمّ هكذا طلب، فسيُعلن عنه ولن يكون "تحت الطاولة"، كما درجت العادة عند البعض".

وكانت قد أشارت شدياق إلى أنّ "باسيل طلب موعدًا من جعجع، ولكنه لم يعطيه، لأنّ هذه الحوارات لا تُجدي نفعًا، وتكريس الأعراف يضرب الدّستور".