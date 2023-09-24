ضاهر: يبدو أن خارطة طريق الإنقاذ قد وُضعت على نار حامية وتبدأ بانتخاب رئيس بأكثرية ساحقة

أشار النّائب ​ميشال ضاهر​، إلى أنّه "يبدو أنّ خارطة طريق الإنقاذ قد وُضِعت على نار حامية أخيرًا، تبدأ بانتخاب رئيس إنقاذي للجمهوريّة وبأكثريّة ساحقة، على أمل أن يليها تشكيل حكومة إنقاذيّة بصلاحيّات استثنائيّة؛ بعيدًا عن ​المحاصصة​".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّني كنائب في ​البرلمان اللبناني​، أطالب منذ الآن بإعطاء صلاحيّات استثنائيّة في المواضيع الماليّة والاقتصاديّة لفترة محدودة ل​مجلس الوزراء​ المقبل، لأنّ المرحلة تحتاج الى قرارات جريئة وحاسمة واستثنائيّة، بعيدًا عن المزايدات الشّعبويّة الّتي أصبحت سِمَة المجلس النّيابي بكلّ أسف".