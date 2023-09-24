الحاج حسن: بعض اللبنانيين يريدون ان يخسروا القوة التي بنيت وحققت الانجازات

أشار رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، إلى أن "مسألة الشكاوى اللبنانية التي كانت ترفع الى مجلس الامن انقلبت فأصبحت إسرائيل هي من تقدم الشكاوى، والعدو الصهيوني، ما زال منذ العام 2006 يعمل على تشكيل الجبهة الداخلية وهو لم ينته من تشكيلها بعد، وهو يعرف انه بمواجهة قوى لم تعد كما كانت في السابق، فكيف به اذا خرج مهزوما في حرب الـ 33 يومًا".

ولفت إلى أن "بعض اللبنانيين يريدون ان يخسروا هذه القوة التي بنيت وحققت الانجازات، وهذا لا يمكن أن نقبل به أو نسكت عنه، وبعض من هؤلاء اللبنانيين يعتقدون اعتقادات خاطئة حول مفهوم الدولة والسيادة، فالدولة التي لا تحميها القوة ليست بسيادية"، مؤكدا أن "قافلة الشهداء هي التي صنعت الانتصارات وأوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم وهذا يقرأ من التصريحات الصهيونية".

واعتبر أن "مركزية القضية الفلسطينية ودعم المقاومة في فلسطين، هو أولوية بالنسبة لحزب الله، وهو واجب ومحل افتخار، ونحن نفتخر بأننا ممانعون، ونرفض التطبيع مع العدو وهو خيانة، والممانعة هي شرف لنا كما كل محور المقاومة على رأسه الجمهورية الإسلامية وسنكمل".