شكرا لقرائتكم العبار يسعى للاستحواذ على "سيتي إيدج" المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة البورصة المصرية نقلا عن مصادر أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار يسعى عبر شركته "إيغل هيلز" للاستحواذ على شركة "سيتي إيدج" المصرية المطورة لأبراج العلمين الجديدة.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها بحسب الصحيفة إن "إيغل هيلز" تدرس عدة فرص في السوق العقارية المصرية في قطاع التطوير على وجه الخصوص، وأن "سيتى إيدج" ستمكن العبار من دخول العلمين الجديدة.

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وأوضحت المصادر أن المفاوضات لا تزال في بدايتها ولم تصل إلى مرحلة العروض الرسمية حتى الآن، وأن الشركة ستكون من ضمن الشركات الإضافية التي تجهزها الحكومة للانضمام لبرنامج الطروحات الحكومية، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

و"سيتى إيدج" للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال ملياري جنيه كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بواقع 75%، وبنك التعمير والإسكان بواقع 25%.

وتقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية في مصر، بما في ذلك عدد من المشروعات السكنية والمراكز التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية.

وتقوم الشركة بتطوير مشروع أبراج العلمين والتي تستهدف تحويل المدينة الصغيرة إلى مقصد سياحي شهير في شمال غرب مصر، كما تطور الشركة مشروع المقصد في العاصمة الإدارية.