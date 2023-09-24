انت الان تتابع خبر العراق يُسجل ارتفاعا طفيفا بمعدل التضخم خلال شهر اب الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "تقرير الجهاز المركزي للإحصاء لشهر اب الماضي، اظهر ان معدل التضخم للشهر المذكور قد شهد ارتفاعا بنسبة (0.5٪؜)".



وأضاف، ان "معدل التضخم السنوي شهد هو الاخر ارتفاعا بنسبة (3.7٪؜) خلال شهر اب بالمقارنة مع نفس الشهر من العام المنصرم، 2022".

يعد التضخم فقدان القوة الشرائية بمرور الوقت، مما يعني أن كمية النقود التي تمتلكها لن تشتري لك اليوم ما اشترته أمس.

ويتم التعبير عنها عادة بأنها التغيير السنوي في أسعار السلع والخدمات اليومية، مثل: الطعام والأثاث والملابس والنقل والألعاب.

يمكن أن يكون التضخم نتيجة لارتفاع الطلب لدى المستهلكين، لكنه يمكن أن يرتفع وينخفض أيضا بناء على التطورات التي لا علاقة لها بالظروف الاقتصادية، مثل إنتاج النفط المحدود ومشاكل سلسلة التوريد.