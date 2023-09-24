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الدفاع التركية تعلن تحييد 5 عناصر من "بي كي كي" شمالي العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وزعمت الوزارة في بيان عبر حسابها على موقع "إكس"، استمرار عملياتها ضد تنظيم "بي كي كي" في شمال العراق بكل حزم، لافتة الى تحييد 5 عناصر من التنظيم عبر عملية جوية، بعد رصدهم في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وأضافت، "سنواصل هدم جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" بمناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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