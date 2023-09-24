انت الان تتابع خبر الدفاع التركية تعلن تحييد 5 عناصر من "بي كي كي" شمالي العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزعمت الوزارة في بيان عبر حسابها على موقع "إكس"، استمرار عملياتها ضد تنظيم "بي كي كي" في شمال العراق بكل حزم، لافتة الى تحييد 5 عناصر من التنظيم عبر عملية جوية، بعد رصدهم في منطقة عملية "المخلب-القفل".وأضافت، "سنواصل هدم جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" بمناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

