انت الان تتابع خبر إحباط مؤامرة لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا في طهران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان: "أحبطنا مؤامرة وحشية لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا متزامنا في نقاط مختلفة مزدحمة في العاصمة طهران، وتم اعتقال كل المتورطين في هذا المخطط الإرهابي".

وأضافت أن "التفجيرات الإرهابية المخطط لها كانت تهدف إلى كسر هيبة الأمن وتقديم صورة مزعزعة للاستقرار في البلاد".



ولفتت إلى أن "قوات الأمن الإيرانية دهمت عدة مقار لإرهابيين في محافظات طهران والبرز وأذربيجان الغربية واعتقلت 28 عنصرا منهم".