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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي، وتستمر الترقبات والبحث عن قمة ديربي لندن المنتظرة بشغف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، نظرًا للقوة التي يظهر بها الفريقان هذا الموسم والأداء المميز الذي قدموه.

سيتجدد الصراع في ديربي لندن يوم الأحد المقبل الموافق 24 سبتمبر على أرضية ملعب الإمارات، حيث ستجمع المباراة بين فريقي أرسنال وتوتنهام، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انطلاقة قوية لـ أرسنال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

قوة الفريقين تتمثل في عدم الخسارة بعد مرور 5 جولات على انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي، ورغم أنهما سقطا في فخ التعادل مرة وحيدة، إلا أنهما يقدمان مستويات رائعة تحت قيادة مدربين مميزين، الأول هو مايكل أرتيتا للجانرز، والثاني هو أنجي بوستيكوجلو.

يأتي نادي توتنهام هوتسبر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة خلف المتصدر نادي مانشستر سيتي (15 نقطة)، أما أرسنال فيمتلك نفس عدد النقاط لكنه يحل رابعا بفارق الأهداف.

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

مباراة أرسنال ضد توتنهام هي واحدة من أقوى المواجهات التي يمكنكم متابعتها هذا الأسبوع، عندما يحل توتنهام ضيفا على أرسنال يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر على ملعب الإمارات.

اللقاء ينطلق مع حلول الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام

وتشاهدون مباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبر عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1، مع وجود استوديو تحليلي لمباريات يوم الأحد.

معلق مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وأعلنت مجموعة قنوات beIN Sports عن معلق مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، بتواجد التونسي عصام الشوالي في كابينة التعليق.

يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول وآرسنال في المركزين الثالث والرابع بنفس رصيد النقاط، بينما يتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب، ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 18 نقطة بعد خوضه 6 جولات.

وحقق آرسنال الفوز في 4 مباريات هذا الموسم وتعادل في واحدة، وتوتنهام كذلك فاز في 4 مواجهات وتعادل في مباراة.