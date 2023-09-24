اعلنت وزارة المخابرات الإيرانية أن السلطات في إيران أحبطت 30 عملية تفجير متزامنة في طهران، واعتقلت 28 إرهابياً على علاقة بتنظيم داعش خلال الأيام الأخيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الإيراني يعلن إحباط 30 عملية تفجير متزامنة في طهران واعتقال 28 إرهابياً على صلة بداعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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