شكرا لقرائتكم خبر عن زلة لسان أخرى لبايدن.. والبيت الأبيض يوضح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاود الرئيس الأمريكي جو بايدن تكرار زلات اللسان، وهذه المرة كانت من خلال تكرار أحد المواقف مرتين خلال دقائق.

وتحدث بايدن عن كيف ألهمه تجمع العنصريين البيض، ورد فعل الرئيس السابق دونالد ترامب عليه للترشح للبيت الأبيض في دورة 2020، ثم أعاد سرد الحديث ذاته بعد دقيقتين فقط.

وردت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، على الجدل المثار مؤخراً حول تكرار الرئيس الأمريكي جو بايدن للقصة نفسها مرتين خلال دقائق معدودة، في حفل لجمع التبرعات في مدينة نيويورك.

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض أن الرئيس كان «يتحدث من قلبه» عندما كرر القصة نفسها مرتين. وأضافت ضاحكة: «أحياناً أعيد التحدث وأعيد سرد القصة، أعتقد أنه من المهم أن نلاحظ أن الرئيس كان يتحدث من قلبه في حملة لجمع التبرعات».

ويأتي ذلك في وقت تكثر فيه التشكيكات قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أهلية بايدن للترشح من جديد.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين الأمريكيين لديهم مخاوف بشأن سنّ بايدن قبل المنافسة المحتملة العام المقبل ضد ترامب.

وفي تصريحات خلال الأسبوع الماضي، قال بايدن، أكبر رئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة، إنه يتفهم التركيز على سنّه، لكنه سيخوض السباق إلى البيت الأبيض.

وعادة ما يتجنب الرئيس البالغ 80 عاماً مسألة السن، لكنه تطرّق إليها خلال حملة لجمع تبرعات في مسرح برودواي في نيويورك، قائلاً: «يبدو أن كثيرين يركزون على سنّي. أنا أفهم ذلك، صدقوني، أعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر».

وتابع: «أنا سأترشّح لأن الديمقراطية على المحك، لأنه في العام 2024 سيكون مصير الديمقراطية مرتبطاً بورقة الاقتراع مجدداً، ليكن ذلك واضحاً، دونالد ترامب والجمهوريون المناصرون له مصممون على تدمير الديمقراطية الأمريكية».