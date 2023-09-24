انت الان تتابع خبر 15 نوعاً من الطعام تنقذ حياتك من النوبات القلبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكتشفي في الآتي أفضل 15 نوعاً من الطعام للوقاية من النوبات القلبية التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، إذا لم يتم التعامل معها بسرعة:

1- الخضروات الورقية الخضراء

مضادات الأكسدة، والألياف، والفيتامينات، والمعادن.. تتمتع الخضار الورقية الخضراء (السبانخ، والملفوف، الكرنب، وما إلى ذلك) بالعديد من الفوائد لصحة القلب والأوعية الدموية. ولكنها توفر أيضاً إمداداً بفيتامين ك K، وهو فيتامين مهم لصحة القلب.



2- الفواكه الطازجةإن تناول الفاكهة الطازجة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 40%، ويمكن أن يمنع 16% من الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض. ويُفضل اختيار الفواكه الحمراء بسبب محتواها من مضادات الأكسدة والفواكه الأقل حلاوة للحدّ من تناول الكربوهيدرات البسيطة.

3- الطماطم

الطماطم غنية بالليكوبين وهو مضاد للأكسدة، مما يعطيها لونها الأحمر، ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 59%. يحمي هذا المركب، القلب من تكوين جلطات الدم ويمنع تصلب الشرايين (رواسب الدهون على جدران الشرايين). يفضل تناولها مطبوخة، في الصلصة، في الحساء أو محشوة، لتركيز أكبر في الليكوبين.

4- الفلفل الحار

أظهرت دراسة إيطالية أن تناول الفلفل الحار 4 مرات على الأقل في الأسبوع يقلل من خطر الوفاة بسبب النوبات القلبية بنسبة 40%. إن محتوى الفلفل الحار الغني بالكابسيسين هو الذي يحمي عضلة القلب عن طريق منع تكون لويحات تصلب الشرايين.

5- التوت البري

وفقاً لدراسة من جامعة كينغز كوليدج في لندن، فإن تناول التوت البري يمكن أن يكون مفيداً لصحة القلب. وكان العديد من الدراسات الأخرى قد أشار بالفعل إلى فوائد هذه الفاكهة على صحة القلب، ولا سيما وأن الشرايين تصبح أكثر مرونة بعد استهلاكها.

6- البطيخ

وجد الباحثون في فلوريدا أن المركبات الموجودة في البطيخ تقلل من ضغط الدم والإجهاد القلبي، حتى في الحالات التي يتعرّض فيها القلب للتوتر.

7- الكرز

يحتوي الكرز على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي تخفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم وتمنع الالتهاب، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

8- زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من الدهون الأساسية في النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ممتاز لصحة قلوبنا. في عام 2014، أظهرت دراسة نشرت في مجلة Lipids Health Disease أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من زيت الزيتون والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وأحماض الأوليك - الموجودة في زيت الزيتون - شهدوا انخفاضاً في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17%، وتقلص معدل الوفيات القلبية الوعائية بنحو 17%.

9 - الشوكولاتة

تعتبر الشوكولاتة عنصراً لذيذاً، وهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. ولعل سرها هو الفلافانول، مركبات الكاكاو التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتنظم عملية التمثيل الغذائي لدينا. ووفقاً للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، فإن تناول 12 مربعاً من الشوكولاتة الداكنة يومياً يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب.

10- الشاي

شرب الشاي يومياً له تأثير وقائي ضد أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب محتواه العالي من الفلافونويد. للاستفادة من هذا التأثير الوقائي، يجب عليك شرب ما لا يقل عن 3 أكواب يومياً. مع تفضيل الشاي الأخضر الذي تعمل مادة الكاتيكين فيه كحامي للقلب والتمثيل الغذائي.

11- الأفوكادو

الأفوكادو يعتني كثيراً بصحة القلب. يحتوي على فيتوسترولس الذي ينظم الكولسترول السيئ، وأحماض الأوليك واللينوليك التي تتحكم في مستويات الكولسترول الجيد والدهون الثلاثية. كل هذا يشكل حماية لمضخة القلب في الجسم.

12 - البقوليات

الفاصوليا والعدس والبازلاء بأنواعها والبقوليات تعمل على خفض نسبة الكولسترول وتساعد على منع ظهور اضطرابات القلب والأوعية الدموية، لأنها توفر البروتينات النباتية والكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض وفيتامينات بي B.

13- الأسماك الزيتية

سمك السلمون والرنجة والأنشوجة والماكريل والسردين.. الخيارات واسعة بالنسبة للأسماك الدهنية. إذا كانت مفيدة للقلب، فذلك بفضل محتواها العالي من أوميغا 3 بالطبع ولكن أيضاً فيتامين بي 12 وفيتامين دي D واليود.

14- البذور الزيتية

حفنة من اللوز أو الجوز يومياً تساعد في الحفاظ على صحة القلب. يوفر اللوز كتلة من الأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة غير المشبعة والمغنيسيوم والإنزيم المساعد Q10. الجرعة المناسبة: 30 إلى 60 جراماً يومياً.

15- الثوم

الثوم الأسود غني بـS-allylsysteine، وهو حامٍ قوي للقلب. كما أن الثوم فعال في تقليل تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين.

