انت الان تتابع خبر تنويه من الأحوال المدنية يخص معاملات البطاقة الوطنية والجوازات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبمتابعة مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي أعلنت دائرة الأحوال إنجاز جميع معاملات المواطنين في العاصمة بغداد التي تخص البطاقة الوطنية والجوازات".



ودعت المديرية، المواطنين الى "تسلمها من المواقع المخصصة لها من الساعة 2 بعد الظهر لغاية 10 مساءً"، مبينة أن "جميع معاملات المواطنين في باقي المحافظات ستنجز خلال الأيام القليلة المقبلة".