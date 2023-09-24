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سبب العمى للعشرات.. باكستان تسحب دواء من الاسواق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الصحة الباكستاني، بأنه "تم رفع قضية ضد اثنين من الموردين الهاربين للحقن المعروفة باسم "أفاستين" المصنعة محليا".

وأضاف: "شكلت حكومة البنجاب لجنة من 5 خبراء للنظر في الأمر وتقديم تقرير خلال 3 أيام".


وقال وزير الصحة في إقليم البنجاب، جمال ناصر، إن "مرضى السكري في لاهور وكاسور ومناطق أخرى يتلقون حقن "أفاستين" لمعالجة تلف الشبكية".

وأوضح، ان "الحقن بالدواء أدى إلى حدوث التهاب خطير، ما تسبب في النهاية إلى فقد البصر لعشرات المرضى".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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