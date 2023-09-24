الجيش: سرايا فوج المضاد للدروع نفذت رمايات بالذخيرة الحية في العاقورة

أعلنت مديرية التوجية في قيادة الجيش، أن "سرايا فوج المضاد للدروع نفذت رمايات بالذخيرة الحية في منطقة العاقورة شملت إطلاق صواريخ تاو وميلان وهوت، بهدف المحافظة على جهوزية الفوج".

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