إنتخاب هيئة إدارية جديدة للإتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات 2023-2027

اجتمعت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للمرشدات للدليلات كهيئة ناخبة، وفق النظام العام للإتحاد في مقر جمعية دليلات لبنان في انطلياس. افتُتحت الجلسة بالنشيد الوطني اللبناني وعرض مصور لأعمال الاتحاد العام ٢٠٢٣، ثم كلمة لرئيسة الإتحاد السابقة القائدة جمانة لاظ مُعربةً عن شكرها للقائدات اللواتي عملن بجهد وجدّ كلٍ في منصبها لإنجاح عمل الاتحاد. ثم أعلنت أكبر الحاضرات سناً القائدة نورا نعماني اكتمال نصاب الجمعية العمومية وأسماء المرشحات اللواتي فزن بالتزكية.

بعد ذلك انعقدت الجلسة الأولى للهيئة الإدارية الجديدة وتم توزيع المناصب للأعوام 2023-2027 على الشكل الآتي:

- القائدة جومانا لاظ، رئيسة.

- القائدة ماريّا قسطنطين، نائب الرئيسة.

- القائدة سلمى بدوي، أمينة السر.

- القائدة عبير كبريت،أمينة الصندوق.

- القائدة نيكول شلهوب، مستشارة التدريب (مفوضة عامة).

- القائدة سنا الحكيم، المفوضة الدوليّة.

- القائدة فيروز توتنجيان، أمينة العلاقات العامة.

- القائدة دانه دبوق، أمينة الإعلام.

- القائدة قمر علي حسن، أمينة التجهيزات.

- القائدة تغريد حسين أمينة تنمية المجتمع.

مع تمنيات المتطوعات في حركة المرشدات للهيئة الإدارية الجديدة بالنجاح في المهام الملقاة على عاتقها و تمكين الإتحاد بما فيه خير الفتيات والشابات.