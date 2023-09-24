"النشرة": 5 قتلى جراء حادث سير على أوتوستراد صيدا - صور

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، عن سقوط 5 قتلى جراء حادث سير على أوتوستراد صيدا - صور محلة عدلون، وتقوم فرق الصليب الأحمر وجمعية الرسالة على نقل الجرحى الى المستشفى".

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