السلطات في النيجر تمنع الطائرات الفرنسيّة من عبور مجالها الجوي

أعلنت وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا، عن "منع النظام العسكري الحاكم في النيجر الطائرات الفرنسية من عبور المجال الجوي للبلاد.

وبحسب رسالة نشرت على موقع وكالة، فإن "المجال الجوي للنيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة الى أسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)".

وتابعت الرسالة أن "المجال الجوي يبقى مغلقا أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات".

وفي 4 أيلول أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر حوالى شهر. وأعلنت النيجر في 6 آب إغلاقه "إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقا من دول مجاورة".