شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامي (أ ف ب)

منع النظام العسكري الحاكم في النيجر «الطائرات الفرنسية» من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت الأحد على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا.

وأوردت الرسالة التي صدرت مساء السبت أن المجال الجوي للنيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية).

وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقاً أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.

ورداً على أسئلة وكالة «فرانس برس»، اكتفت شركة «إير فرانس» بالقول إنها «لا تحلق في المجال الجوي للنيجر».

في الرابع من أيلول/سبتمبر، أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر نحو شهر.

وأعلنت النيجر في السادس من آب/أغسطس إغلاقه إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقاً من دول مجاورة في وقت هددت فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 يوليو/تموز.

وأكدت فرنسا مرات عدة دعمها لإيكواس فيما وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.