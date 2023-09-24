شكرا لقرائتكم خبر عن 21 قتيلاً حصيلة الهجوم الانتحاري في الصومال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقديشو- أ.ف.ب

ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري الذي نفذ، السبت، بواسطة شاحنة مفخخة في وسط الصومال إلى 21 قتيلاً بعد العثور على مزيد من الجثث بين أنقاض المباني التي دمرها التفجير، وفق ما أفادت الشرطة، الأحد.

وعمد انتحاري إلى تفجير شاحنة مفخخة قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين، ما أدى إلى تدمير مبانٍ قريبة. واحتجز عشرات الأشخاص تحت الركام.

وقال الشرطي المحلي أحمد ياري آدن في اتصال هاتفي: إن حصيلة انفجار، السبت، ارتفعت من 13 إلى 21 قتيلاً بعد العثور على جثث إضافية تحت أنقاض المباني، لافتاً إلى تفحم بعض الجثث، بحيث يستحيل التعرف إلى هويات أصحابها.

وأصيب ما لا يقل عن 45 شخصاً في هذا الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة واستهدف حياً مكتظاً يضم محال تجارية ومباني سكنية.

وأضاف ياري آدن أن الناس يواصلون البحث عن أفراد من عائلاتهم مفقودين. إنهم يجهلون ما إذا كانوا أحياء أم أمواتاً.

وقال سيد علي نائب قائد شرطة بلدوين: إن عملية البحث وإزالة الأنقاض مستمرة في موقع الانفجار. وقدم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تعازيه، مجدداً التزامه بالقضاء على حركة «الشباب» الإرهابية التي تخوض تمرداً في البلاد. وقال: «مثل هذه الحوادث لن تمنعنا أبداً من الاستمرار في القضاء على الإرهابيين».