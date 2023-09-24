"يسر" تطلب خلع زوجها: "طلع نصاب ومزور بطاقته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

قامت" يسر. ح"، 29 سنة، ربة منزل، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها "طلع نصاب ومزور بطاقته وعليه أحكام".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها من" محمد. خ"، 36 سنة، صاحب شركة مقاولات: تزوجنا زواجًا نابعًا عن تعارف نتج عنه قصة حب انتهت بتقدمه لخطبتي ثم انتقلنا بعد عدة أشهر إلى عش الزوجية.

تضيف الزوجة: عشت أجمل أيام حياتي في بداية الزواج وبعد التواجد ببعض الحفلات التي أقامتها صديقتنا "خديجة" للاحتفال بعيد زواجها تم الكشف وقتها عن هوية زوجي من خلال صديق لوالدي.

تابعت: لاحظت خروج زوجي خلال الحفل دون عودة وبعدها أغلق هاتفه المحمول، وسؤال والدي المتكرر عنه جعل الشك يدخل إلى قلبي، وبعد التحايل الشديد لمعرفة السبب، شرح لي صديق والدي بأن زوجي "نصاب" ومطلوب على ذمة قضايا عديدة.

واصلت: حاولت التواصل مع زوجي لفترة طويلة لكن دون جدوى ولم أتمكن من التوصل إلى مكانه، وبعد فترة لم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة للتخلص من تلك الشخصية المزيفة.

تختتم الزوجة: بالفعل لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى خلع حملت رقم 873 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.