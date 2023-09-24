العثور على جثة رضيع حديث الولادة أمام مسجد بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عُثر على جثة رضيع حديث الولادة ملقى أمام مسجد بمركز البدرشين جنوب الجيزة، مساء الأحد.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل حديث الولادة بعزبة غرباوي دائرة المركز.

وجه العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجانئية وفرقة العياط والبدرشين.

المعاينة الأولية للمقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين بينت أن الجثة لرضيع حديث الولادة، ويفحص الضباط آخر المشهدات بمحيط مكان العثور على الجثة لتحديد هوية مرتكب الواقعة.

أودعت الشرطة جثمان الرضيع ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا للتشريح قُبيل التصريح بالدفن.