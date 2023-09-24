بحضور عدد من الوزراء.. السفارة السعودية تحتفل باليوم الوطني -(صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصور- هاني رجب:

شارك وزراء وسفراء وإعلاميين وشخصيات عامة، مساء اليوم الأحد، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وكان في استقبالهم السفير السعودي بالقاهرة، أسامة بن أحمد نقلي.

حضر الحفل المستشار عمر مروان وزير العدل، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، وعلي المصيلحي وزير التموين، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار السابق، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.