الوزير المفوض بالسفارة الأمريكية يثمّن جهود مصر في كارثتي ليبيا والمغرب: "قاموا بشيء عظيم" (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ثمّن "روبن هاروتونيان" الوزير المفوض للشئون الإعلامية والثقافية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جهود مصر في تقديم المساعدات لكل من ليبيا والمغرب إثر الكارثة الإنسانية التي تعرضا إليها في أعقاب زلزال المغرب والإعصار دانيال الذي ضرب ليبيا وخلف قتلى وجرحى، قائلا إن ما قامت به مصر في التعامل مع تلك الأزمات شيء عظيم.

وأضاف "هاروتونيان" في لقاء صحفي عقده اليوم الأحد، خلال زيارة أجراها للإسكندرية، أن العلاقات المصرية الأمريكية وطيدة ومهمة جدا على كافة المستويات، لافتا إلى العلاقات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين بالإضافة إلى التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية وهناك تطلعات لتعزيز التعاون.

وأشار إلى أنها الزيارة الأولى التي يجريها لمحافظة الإسكندرية منذ تولي مهام عمله بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، لافتا إلى أن زيارته تتضمن لقاءات مع أساتذة جامعيين بجامعة الإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية ومكتبة الإسكندرية وعدد من رواد الأعمال في مجالات مختلفة بما يعزز العلاقات المصرية الأمريكية خاصة.

وأكد أن مصر لها موقع استراتيجي ومكانة هامة سواء في البحر المتوسط أو في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن هناك تطلعات لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب المصري بما يحفز الشراكة بين الجانبين ويساعد على نموها بصورة أكبر.

وأشار إلى أن أحد أوجه التعاون التي يجرى التعاون فيها مع مصر هي النمو الاقتصادي من خلال أربعة محاور هي "ريادة الأعمال، تحفيز أنشطة المرأة، مدارس ستيم للمتوفقين، وتعليم اللغة الإنجليزية" موضحا أنه سيتم العمل على تلك المحاور في الفترة القادمة في سبيل تنمية الاقتصاد المصري.

وعن مجال التعليم أشار إلى وجود عدد من المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الأمريكية للمصريين، وكذلك في برامج التبادل الدراسي وطلاب مدارس المتوفقين stem schools، بما سيكون له فائدة في مجال التعليم.

وعن التعاون في المجال الإعلامي لفت إلى رغبة الجانب الأمريكي في التفاعل بشكل أكبر مع الصحافة حتى يكون هناك نوع من الشفافية بما يظهر مدى عمق العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر عن طريق وسائل الإعلام.

وأبدى الوزير الأمريكي المفوض للشئون الإعلامية والثقافية، رغبته في زيارة عدد من محافظات مصر في الصعيد والدلتا وغيرها من المدن لإجراء عدد من اللقاءات مع الصحفيين والتعريف بالمجالات التعليمية المختلفة وقوة العلاقة بين البلدين.

وأوضح أن الفترة الماضية كانت شهدت توقف في عدد من الأنشطة خاصة بعد أزمة انتشار كورونا ولذلك لم يكن هناك تواجدا على الشكل المطلوب، ولكن هناك رغبة في التفاعل بشكل أكبر وزيارة الوفد الدبلوماسي الأمريكي للإسكندرية تعد أحد أشكال هذا التفاعل.

وأكد اهتمام الجانب الأمريكي بمجال الحفاظ على التراث في مصر لافتا إلى وجود بعض المشروعات التي تجرى في هذا الشأن، بالإضافة إلى إتاحة تقديم مشروعات للسفارة الأمريكية بالقاهرة وكذلك الوكالة الأمريكية للتنمية للموافقة عليها.

وأشار إلى جهود الحكومة الأمريكية في التعاون مع مصر لمنع تهريب الآثار المصرية بالخارج، وجرى التنسيق بشكل قوي للحفاظ على التراث في مصر.