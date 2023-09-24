حازم الجندي: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة متسقة مع الرؤية المتكاملة لمواجهة التحديات

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، كلمة وزير الخارجية، سامح شكرى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها عبرت عن حجم التحديات الملقاة على عاتق الدول التى تضررت من الحروب والصراعات، لا سيما الدول النامية، التى أصبحت فى حاجة إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة من قبل المجتمع الدولى، وإلقاء الضوء على مسئوليات وواجبات المؤسسات الدولية نحو ضرورة اتخاذ خطوات بنائه نحو إصلاح الهيكل المالى العالمى لمواجهة الأزمات الدولية التى باتت تأثيراتها تضر كثير من الشعوب وأصبحت تعوق تحقيق سبل التنمية المستدامة.

وأكد الجندى، أن البيان المصرى أمام الأمم المتحدة كان متسقاً مع الرؤية المصرية تجاه قضايا المنطقة، لا سيما قضية سد النهضة والتنويه بعدم التزام إثيوبيا بقواعد ملء وتشغيل السد، وخرقها لكل القواعد والقوانين الدولية، الأمر الذى يلقى بظلاله على دور الأمم المتحدة فى توجيه العقوبات اللازمة لردع التجاوزات الأحادية لإثيوبيا فى الملف. ولفت أن وزير الخارجية كان حريص على التطرق للقضية الفلسطينية، ومطالبته بضرورة التضامن مع حقوق الشعب الفلسطينى، يؤكد على استمرار الموقف المصرى وثباته تجاه ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى من جرائم وانتهاكات للإنسانية على الأراضى العربية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، الدولة المصرية حريصة على إبراز جهودها فى مجال تغير المناخ، وحشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تساهم فى وضع الحلول الفعالة وآليات العمل المشترك من أجل مواجهة الظواهر السلبية التى ترتبت على ظاهرة تغيّر المناخ.