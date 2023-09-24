الخليل: رواتب القطاع العام موجودة ومؤمنة حتى نهاية العام الحالي

أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أننا "نعمل من أجل توحيد أسعار الصرف، وهذا الامر جعلنا ننجز الكثير من الأشياء المهمة".
ولفت الخليل، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "هناك ارتفاع في الإيرادات من خلال قدرتنا على الجباية وحجم الاقتصاد تقلص من 50 مليار الى 18 مليار"، مشيراً الى أن "هناك أبواب اخرى تؤذي وزارة المالية بالإضافة الى التهرب الضريبي تتمثل في صعوبة السيطرة على الحدود والمعابر غير الشرعية".
أوضح أن "أموال حقوق السحب الخاص الـ SDR صُرفت على الطاقة والأدوية والقمح"، كاشفاً أن "رواتب القطاع العام موجودة ومؤمنة حتى نهاية العام الحالي".
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