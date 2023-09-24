القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني تعلن تصنيع طائرات مسيرة برمائية وهجينة

أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري إنه في ظل ظروف الحظر الشامل على بلاده، حققت إيران نجاحا كبيرا في صنع الطائرات دون طيار.

ونقلت وكالة "فارس"، عن الأدميرال رضا تنكسيري، نجاح القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني بصنع طائرات مسيرة برمائية قادرة على حمل الصواريخ والقنابل وطائرات مسيرة هجينة أيضا.

وأكد القائد العسكري الإيراني أن البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بصنع طائرات دون طيار قادرة على الطفو على الماء، عن طريق شباب إيرانيين، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الطائرة في المستقبل.

وأفاد الأدميرال علي رضا تنكسيري بأن "البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بتصنيع طائرات دون طيار هجينة أيضا، تطير بمحرك واحد والمحرك الثاني هو محرك دفع، وهي قادرة على القيام بدوريات استطلاع لمدة تصل إلى 15 ساعة".

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن تصريحات الأدميرال تنكسيري جاءت على هامش العرض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد.