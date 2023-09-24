الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "وحدة من الجيش ستقوم إعتبارًا من تاريخ 25 / 9 / 2023 ولغاية 28 / 9 / 2023 ما بين الساعة 6.00 وحتى الإنتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة ثقيلة.
لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.
وبتاريخ 25 / 9 / 2023 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: عمرا، حولا، مركبا، عرب اللويزة، عيتا الجبل، عيتا الشعب، يانوح، تلة إرمز، عيتيت، يارون.
وستقوم وحدة من الجيش اعتبارًا من 25 / 9 / 2023 ولغاية 25 / 10 / 2023 ضمنًا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وستقوم وحدة من الجيش بتواريخ: 18، 19، 20، 25 ،26 / 9 / 2023 ما بين الساعة 8.00 والساعة 20.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة.
وستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 14، 16، 25، 26 و29/ 9/ 2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في المباني المهجورة - كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.
وستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 5، 6، 7، 12، 13، 14، 19، 20، 21، 26، 27 و28 / 9 / 2023 اعتبارًا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير - صور يتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.
وستقوم وحدة من الجيش، اعتبارًا من 4 /9 /2023 ولغاية 25 /9 /2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.
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