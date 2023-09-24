وزير الداخلية في كوسوفو يعلن السيطرة على دير تحصن فيه مسلحون

أفاد وزير الداخلية في كوسوفو جلال سفيتشلا بان "الوضع عاد هادئا في دير بشمال كوسوفو تحصن فيه لساعات عدة نحو ثلاثين مسلحا إثر مقتل شرطي".

واوضح وزير الداخلية في مؤتمر صحافي "استعدنا السيطرة على هذه المنطقة بعد معارك عدة". وحاصرت قوات الشرطة منذ ظهر الأحد المسلحين المذكورين الذين تحصنوا داخل الدير.

وفي وقت سابق، أعلنت قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في كوسوفو "KFOR" أنها تتابع عن كثب توترا اندلع جراء قتل شرطي على يد مسلحين صرب شمالي البلاد، مؤكدة استعدادها للتدخل.

وذكر بيان صادر عن "KFOR" أنها تواصل مراقبة الأوضاع في منطقة “بنياسكا” عن كثب، مشيرة إلى انتشار قواتها في المنطقة.

وأكد البيان استعداد قوات حفظ السلام للتعامل مع التوتر في المنطقة، مشددا على أن KFOR “تعمل بشكل مكثف لإيجاد الحلول، وعلى اتصال وثيق ومستمر مع كافة الشركاء الدوليين بمن فيهم الاتحاد الأوروبي ورئاسة الأركان الصربية والمؤسسات المعنية في كوسوفو”.

كما أدان البيان بشدة الهجوم على شرطة كوسوفو، معربا عن خالص تعازيه لأسرة الشرطي المقتول.

بدوره، أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو "EULEX" جيوفاني بيترو باربانوعن دهشته من الهجوم على الشرطي. وأكد أن بعثة EULEX تراقب الوضع عن كثب، وبالتنسيق الوثيق مع قوة كوسوفو، ومستعدة لدعم مؤسسات كوسوفو إلى أقصى حد ممكن للحفاظ على الاستقرار والأمن.

​​من جهته، دان الاتحاد الأوروبي، الأحد، الهجوم المسلح الذي تعرض له ضباط شرطة في شمال كوسوفو.