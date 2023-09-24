ماكرون يتعهد باستثمار 150 مليون دولار في صندوق دولي لدعم المناطق الريفية

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستثمار 150 مليون دولار في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" لدعم مكافحة الفقر وتغير المناخ في المناطق الريفية.
واوضح ماكرون في رسالة مصورة أذيعت خلال حفل خيري أقامته منظمة "غلوبال سيتيزن" غير الهادفة للربح في نيويورك، إن "فرنسا قررت استضافة وتنظيم عملية تجديد موارد الصندوق، وتطلق من خلال هذا الالتزام دعوة للمساهمة".
واشارت وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية كريسولا زاكاروبولو الى إن بلادها تعهدت أيضا بتقديم 40 مليون يورو (43 مليون دولار) لصندوق الأمم المتحدة العالمي لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة (التعليم لا ينتظر) خلال الفترة 2023-2026.
و"إيفاد" هو وكالة تابعة للأمم المتحدة مقرها روما وتعمل على معالجة الفقر والجوع في المناطق الريفية في البلدان النامية.
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