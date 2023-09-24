شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: فرنسا قررت سحب قواتها من النيجر وإعادة السفير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- أ.ف.ب

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأحد، أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود «في الساعات المقبلة» إلى فرنسا، وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري، استمرت شهرين.

وقال ماكرون في مقابلة متلفزة إن «فرنسا قررت أعادة سفيرها» من النيجر بعدما رفضت باريس هذا الأمر، و«سنضع حداً لتعاوننا العسكري مع النيجر»، موضحاً أن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون «في الأسابيع والأشهر المقبلة» على أن يتم الانسحاب الكامل «بحلول نهاية العام».