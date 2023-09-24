شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات كوسوفو تعلن السيطرة على دير تحصن فيه مسلحون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوسوفو- أ.ف.ب

عاد الوضع هادئاً في دير شمالي كوسوفو تحصن فيه لساعات عدة نحو ثلاثين مسلحاً إثر مقتل شرطي، بحسب ما أفاد وزير الداخلية جلال سفيتشلا.

وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي: «استعدنا السيطرة على هذه المنطقة بعد معارك عدة». وحاصرت قوات الشرطة منذ ظهر الأحد، المسلحين المذكورين الذين تحصنوا داخل الدير.

يأتي الإعلان في أعقاب يوم سادته فوضى بدأ في وقت مبكر الأحد، عندما قُتل شرطي وأصيب آخر في كمين تعرضت له دورية شرطة قرب قرية بانيسكا.

وفر المسلحون إلى دير قريب تحصنوا فيه وتبادلوا إطلاق النار مع شرطة كوسوفو لساعات، مع مقتل ثلاثة مهاجمين على الأقل في القتال.

وكان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي أعلن أن 30 مسلحاً تحاصرهم السلطات مطالباً إياهم بالاستسلام.

وأكد سفيتشلا أن الشرطة قامت بعدد من الاعتقالات خلال العملية وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات. ولكن ما زال من غير الواضح إن كان تم اعتقال جميع المسلحين خلال العملية.

وهذه من أخطر حالات التصعيد في كوسوفو منذ سنوات، بعد أشهر من التوترات المتصاعدة وتوقف المحادثات بين الحكومة في بريشتينا وصربيا.

وذكر بيان صادر عن الأبرشية أنه داخل الدير كانت هناك مجموعة من الحجاج جاءت من نوفي ساد وكاهن. ولضمان سلامتهم احتموا داخل الدير بعد أن قام رجال ملثمون باقتحام دير بانجسكا بمدرعة، وكسروا البوابة.

وفي بيان بعد الظهر، أعلنت الشرطة أن ثلاثة مهاجمين على الأقل قتلوا واعتقل واحد منهم. وتم أيضاً اعتقال أربعة مدنيين مشتبه فيهم كانوا يحملون معدات راديو وأسلحة.

ودان الاتحاد الأوروبي عبر منشور لمسؤول الشؤون الخارجية جوزيب بوريل على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) بشدة الهجوم البشع الذي نفّذته عصابة مسلحة ضد عناصر شرطة بانيسكا/ بانيسكه شمالي كوسوفو.. يجب أن يواجه المسؤولون عن ارتكابه العدالة.

وأكدت شرطة كوسوفو إغلاق معبري يارينجي وبرنياك الحدوديين بين صربيا وكوسوفو بعد الحادث.

من جانبها، قالت قوة حلف شمال الأطلسي المنتشرة في كوسوفو (كفور) في بيان: إنها موجودة ومستعدة للتدخل في حال طلب منها ذلك، مؤكدة أن شرطة كوسوفو مسؤولة عن إدارة الوضع.

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه سيتحدث مساء الأحد، لدحض كل أكاذيب ونظريات المؤامرة لألبين كورتي الذي لا يخلق سوى الفوضى والجحيم في كوسوفو.

ومنذ الحرب التي انتهت عام 1999 بقصف حلف شمال الأطلسي، انتقلت العلاقات بين بريشتينا وبلغراد من أزمة إلى أخرى.

وترفض صربيا الاعتراف بالاستقلال الذي أعلنه في 2008 إقليمها السابق البالغ عدد سكانه 1,8 مليون نسمة، غالبيتهم العظمى من أصول ألبانية، والذي يضم مجموعة صربية مؤلفة من 120 ألف شخص تقيم بشكل أساسي شمالي كوسوفو. ويشهد شمالي كوسوفو، حيث تتركز الأقلية الصربية، اضطرابات متكررة. وتفاقم الوضع فيه فجأة في أيار/مايو حين قررت سلطات كوسوفو تعيين رؤساء بلديات ألبان في أربع مناطق معظم سكانها من الصرب.

وأثارت هذه الخطوة واحداً من أسوأ الاضطرابات شمال كوسوفو منذ سنوات، مع خروج تظاهرات واعتقال صربيا ثلاثة من عناصر شرطة كوسوفو، إضافة إلى أعمال شغب عنيفة قام بها متظاهرون صرب أدّت إلى إصابة أكثر من 30 عنصراً من قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وحثّ المجتمع الدولي كلا الطرفين في عدة مناسبات على وقف التصعيد، مشدداً على أن انضمام بلغراد وبريشتينا إلى الاتحاد الأوروبي قد يتعرّض للخطر بسبب تجدّد أعمال العنف هذه.

لكن قبل عشرة أيام، فشلت المحاولات الأخيرة لإجراء محادثات بين رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في التوصل الى اتفاق حول تسوية جديدة اقترحها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وقال بوريل الذي بدا مستاء من عدم قدرة الطرفين على التوافق: «لقد بذلنا كل ما بوسعنا لمحاولة إيجاد تسوية بين رئيس وزراء كوسوفو والرئيس الصربي، لكن من المستحيل تقليص الخلافات».