القبض على 5 إرهابيين فى نينوى العراقية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أمس القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة نينوى شمال العراق. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أمس القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة نينوى شمال العراق. وأوضحت الخلية في بيان نقلته لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن «قوات وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في نينوى، تلقت معلومات بتواجد مطلوبين، وفق أحكام المادة الرابعة، في إحدى مناطق محافظة نينوى»، مضيفة أنه «تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين».

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