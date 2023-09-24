الصحة العالمية تحذر من انتشار الأمراض باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت منظمة الصحة العالمية في اليمن تحذيراتها من انتشار الأمراض وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية في اليمن، نتيجة لانخفاض تمويل التدخلات الإنسانية.

وقالت المنظمة، في بيان على «إكس»، «ليس هناك مبالغة في تقدير خطورة الاحتياجات الإنسانية في اليمن، ومما يثير القلق أن اتجاهات التمويل في انخفاض مستمر، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة».

وأضافت «على مدى السنوات الخمس الماضية، اتسعت فجوة التمويل، ووصلت إلى نقطة حرجة».

وتابعت «اعتبارا من أغسطس 2023، لن يتم تلقي سوى 31.2% من المبلغ المطلوب البالغ 4.34 مليارات دولار أمريكي، مما سيؤدي إلى اقتطاعات حادة في المساعدات، وهذا سيؤثر على الفئات الأكثر ضعفا».

وأردفت «إنه وبعد تغطية بلغت 87% في عام 2019، انخفض التمويل إلى ما يزيد عن 50% في عام 2022، «مما يؤكد الحاجة الملحة إلى الدعم المتواصل، لأن الأزمة ما زالت مستمرة». إلى ذلك حذرت السلطات المحلية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن المواطنين، من سيول قادمة من جهة محافظة لحج لعدة مناطق على مجرى السيل في المديرية.

وقال السلطة المحلية في بلاغ عملياتي «إن سيولا جارفة، اجتازت منطقة الحسيني، في محافظة لحج، باتجاه مجرى السيل في الوادي الأعظم بالبريقة المؤدي إلى منطقة الحسوة - أبو حربة شرقي المديرية، ودعت المواطنين وخصوصا الساكنين في المباني الواقعة على مجرى السيل إلى أخذ الحيطة والحذر، وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة تجنبا لأي كارثة، وحثت فرق الطوارئ على الاستعداد للقيام بواجبها».

من جهة أخرى كشفت الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات، أن سفارة إيران في صنعاء تحولت خلال الأعوام الماضية إلى ثكنة عسكرية ومركز تدريب للميليشيات الحوثية وغرف عمليات عسكرية يجتمع فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون مع قيادات الحوثيين.

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