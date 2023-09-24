شكرا لقرائتكم خبر «التعاون الإسلامي» تدعو لمنع جريمة تدنيس المصحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، موقف دول العالم الإسلامي من ضرورة اتخاذ دول أوروبا إجراءات عملية لمنع جريمة تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف.

وأشار خلال لقائه وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسمسون، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك، إلى قرار مجلس وزراء الخارجية في الدول العالم الإسلامي في دورته الاستثنائية الـ18، باتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار تلك الجريمة.

واطلع الوزير الدانماركي الأمين العام على الخطوات التي اتخذتها حكومة بلاده باقتراح تشريع لتجريم الإساءة إلى الكتب المقدسة.